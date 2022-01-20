Надо написать текст для сайта про авто.

Ищу рерайтера, который будет писать информационные тексты на сайт про драгоценные и полудрагоценные камни. Нужно написать 100 статей. Четкие ТЗ, ключевые слова и рекомендации предоставляются перед заказом и в процессе работы не меняются. Требования к тексту: - соблюдение ...