Написать статью для сайта с обзорами

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Тематика статьи: Стиральные машины

Объём статьи: 10000-11000

Обязательное оформление на сайте с движком WordPress, включающее таблицы, фотографии обозреваемых моделей и видео на ютуб или рутуб по тематике.

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Подробные требования для статьи: https://docs.google.com/document/d/1M1lf9q33V52ROAeRVoaj8KG2r9HFdaeLcHi2cA_4boE/edit

Ссылка на ТЗ: https://tzmonster.pro/addauthor/61e8153dc46db77a2de6c9d9