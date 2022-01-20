Нужен копирайтер

Необходим англоязычный контент для сайтов тематики Crypto, NFT. Регулярно. Сотрудничать буду с несколькими копирайтерами одновременно. Текущая задача: Необходимо написать статью про крипто портфолио одного человека (имя и референсы дам) но так чтоб одна монета из этого портфолио очень ...