Копирайтинг на Английском по тематике Crypto

КопирайтингЗавершен16 заявок342 просмотра
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Необходим англоязычный контент для сайтов тематики Crypto, NFT. Регулярно.

Сотрудничать буду с несколькими копирайтерами одновременно.

Текущая задача:

Необходимо написать статью про крипто портфолио одного человека (имя и референсы дам) но так чтоб одна монета из этого портфолио очень бросалась в глаза. По факту статья делается для пиара этой монеты но будет подана как новость/обзор портфолио.

Обьем: 500-1000 слов.

Если статья понравится то в дальнейшем буду сотрудничать регулярно.

В заявке обязательно указывайте сроки и цены примерные за 100 слов.

2 года назад
yoora
Юрий 
36 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
Выбранные исполнители
content_opt
Дарья 
23 годаРоссия
3 года в сервисе
Была
5 месяцев назад
2 года назад
$22
5 дней
WMZ
Супер! Все очень понравилось, работа выполнена в срок.
Вежливый заказчик, тз чёткое, оплата в срок. Спасибо:)
Zvezdnij-Format
Елена 
39 летУкраина
9 лет в сервисе
Была
11 часов назад
2 года назад
$10
5 дней
Прекрасная работа. Буду обращаться к Елене в будущем. Спасибо!
Спасибо за доверие. С Юрием приятно иметь дело!
AlexeyLit
32 годаУкраина
6 лет в сервисе
Был
19 часов назад
2 года назад
$40
7 дней
RUBUAHWMZ
Качество выполнения очень понравилось. Буду обращаться в дальнейшем.
Спасибо за доверие и проект! Рекомендации!
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