Копирайтинг на Английском по тематике Crypto

Необходим англоязычный контент для сайтов тематики Crypto, NFT. Регулярно.

Сотрудничать буду с несколькими копирайтерами одновременно.

Текущая задача:

Необходимо написать статью про крипто портфолио одного человека (имя и референсы дам) но так чтоб одна монета из этого портфолио очень бросалась в глаза. По факту статья делается для пиара этой монеты но будет подана как новость/обзор портфолио.

Обьем: 500-1000 слов.

Если статья понравится то в дальнейшем буду сотрудничать регулярно.

В заявке обязательно указывайте сроки и цены примерные за 100 слов.