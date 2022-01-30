Копирайтинг на Английском по тематике Crypto

Сделать ресерч проекта , и описать задумку проекта , и какие проблемы они решают Clearpool Aleph Zero Braintrust
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходим англоязычный контент для сайтов тематики Crypto, NFT. Регулярно.
Сотрудничать буду с несколькими копирайтерами одновременно.
Текущая задача:
Необходимо написать статью про крипто портфолио одного человека (имя и референсы дам) но так чтоб одна монета из этого портфолио очень бросалась в глаза. По факту статья делается для пиара этой монеты но будет подана как новость/обзор портфолио.
Обьем: 500-1000 слов.
Если статья понравится то в дальнейшем буду сотрудничать регулярно.
В заявке обязательно указывайте сроки и цены примерные за 100 слов.
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