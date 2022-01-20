Поднять уникальность текста в выпускной квалификационной работе

КопирайтингЗавершен2 заявки556 просмотров
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Здравствуйте. До понедельника необходимо поднять уникальность текста в дипломной работе до 80% по системе антиплагиат - ВУЗ. стоимость работы 5000 рублей за все. Расчет на карту по итогу проверки в понедельник в вузе

2 года назад
plohotnyuckm
35 летРоссия
2 года в сервисе
Была
2 года назад
Выбранный исполнитель
gulnur_imanali
23 годаКазахстан
2 года в сервисе
Была
2 года назад
2 года назад
$50
1 день
RUB
Работа выполнена не полностью. На уникальность проверку не прошла
Обещала ответить о результате моей работы 24.01.2022. Но ответила только через неделю 31.02.2022
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