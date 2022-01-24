gulnur_imanali

Гульнур Иманали gulnur_imanali

 
25 лет
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Знаю 4 языка, грамотная

Знаю 4 языка: казахский, русский, турецкий и английский. Печатываю с 13 лет. Сейчас мне 21. Скорость печатывания: во многом не смотрю на клавиатуру, уже знаю где какой знак(символ) не смотря. 

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Отзывы заказчиков

plohotnyuckm
Марина 
36 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
$50
7 баллов
3 года назад
Поднять уникальность текста в выпускной квалификационной работе
Работа выполнена не полностью. На уникальность проверку не прошла
Обещала ответить о результате моей работы 24.01.2022. Но ответила только через неделю 31.02.2022
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