Знаю 4 языка, грамотная

Знаю 4 языка: казахский, русский, турецкий и английский. Печатываю с 13 лет. Сейчас мне 21. Скорость печатывания: во многом не смотрю на клавиатуру, уже знаю где какой знак(символ) не смотря.