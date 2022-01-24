Знаю 4 языка, грамотная
Знаю 4 языка: казахский, русский, турецкий и английский. Печатываю с 13 лет. Сейчас мне 21. Скорость печатывания: во многом не смотрю на клавиатуру, уже знаю где какой знак(символ) не смотря.
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0 из 5
Отзывы заказчиков
$50
7 баллов
3 года назад
Работа выполнена не полностью. На уникальность проверку не прошла
Ответный отзыв
Обещала ответить о результате моей работы 24.01.2022. Но ответила только через неделю 31.02.2022