Mary_Kon00

Привіт)

Шукаю роботу, пов'язану з написанням статей, набором та перекладом текстів.

Я маю високий рівень англійської, а саме C1. Також є початкові знання німецької. Зараз вивчаю італійську.

Люблю писати маленькі статті, рецензії, а також історії, перекладаю тексти англійською, українською.

Готова займатися ТРАНСКРИБАЦІЄЮ (набором текстів) 3-4 години на день.

Також володію базовими навичками роботи у Photoshop. Є навички роботи у програмах SolidWorks та Autodesk Inventor, Fusion 360.

Готова працювати старанно, виконувати роботу якісно та вчасно. 