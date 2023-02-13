Mary_Kon00
Привіт)
Шукаю роботу, пов'язану з написанням статей, набором та перекладом текстів.
Я маю високий рівень англійської, а саме C1. Також є початкові знання німецької. Зараз вивчаю італійську.
Люблю писати маленькі статті, рецензії, а також історії, перекладаю тексти англійською, українською.
Готова займатися ТРАНСКРИБАЦІЄЮ (набором текстів) 3-4 години на день.
Також володію базовими навичками роботи у Photoshop. Є навички роботи у програмах SolidWorks та Autodesk Inventor, Fusion 360.
Готова працювати старанно, виконувати роботу якісно та вчасно.
Портфолио
- Зроблю гарну, стильну презентацію44 просмотра
- Зроблю гарну, стильну презентацію47 просмотров
- Транскрибація – набір тексту будь-якої складності237 просмотров
- Зроблю гарну, стильну презентацію61 просмотр
- "ЦЕ ЗІТКАНЕ КОРОЛІВСТВО" (eng-ua)/(англ/укр)90 просмотров