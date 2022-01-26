Начинающий фрилансер - Простые задания
Начинающий фрилансер. Хочу познакомится и освоится в этом. Берусь за простые задания.
В период 2013-2016 занимался продвижением, работая в компании СММ агенства. Чуть позже здесь будут примеры работ-кейсы и все как положено.
Но ближайшие пару недель, хочу просто освоится в системе на простых заданиях.
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Портфолио
- Создание и оптимизация Ютуб каналов38 просмотров
- Составил ТЗ для программиста и дизайнера51 просмотр
Отзывы заказчиков
$2
10 баллов
3 года назад
Очень профессиональный и пунктуальный фрилансер. Выполнил работу за 1 день до установленного срока Качество выполнения на высоте, не было никаких замечаний, а дополнительные пожелания были выполнены даже после внесения полной оплаты. Выражаю благодарность за выполненную работу и планирую работать с ним дальше по другим заказам. Рекомендую всем этого исполнителя!
Ответный отзыв
Рекомендую). Первый мой заказчик на фрилансе. Быстро четко, оплата в срок.
$10
10 баллов
3 года назад
Работа выполнена быстро, качественно и в срок(без всяких задержек). Хороший грамотный исполнитель, делает всё по ТЗ. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
Рекомендую. Пошаговое и грамотное объяснение задания. Консультация по ходу дела и решения попутных вопросов. Сроки соблюдены.
$1
10 баллов
3 года назад
Рекомендую исполнителя. Всегда на связи. Быстрота и качество на высоте!
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Как раз то что надо для начинающего. Подробно пояснил задание. И курировал в процессе выполнения. рекомендую. Вежливый и приятный в общении человек.
$1
10 баллов
3 года назад
Качество выполнения на высоте,, а дополнительные пожелания были выполнены даже после внесения полной оплаты. Выражаю благодарность за выполненную работу и планирую работать с ним дальше по другим заказам. Рекомендую всем этого исполнителя! Будем работать дальше по новым проектам.
Ответный отзыв
Адекватный заказчик. Рекомендую.