Me4Hik

Арсений Антоненко Me4Hik

 
33 года
3 года на фриланс-бирже
Был
месяц назад
Начинающий фрилансер - Простые задания

Начинающий фрилансер. Хочу познакомится и освоится в этом. Берусь за простые задания.

В период 2013-2016 занимался продвижением, работая в компании СММ агенства. Чуть позже здесь будут примеры работ-кейсы и все как положено.

Но ближайшие пару недель, хочу просто освоится в системе на простых заданиях.

...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
...
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5

Отзывы заказчиков

Able2Know
Антон 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
день назад
$2
10 баллов
3 года назад
Доработки по проекту !
Очень профессиональный и пунктуальный фрилансер. Выполнил работу за 1 день до установленного срока Качество выполнения на высоте, не было никаких замечаний, а дополнительные пожелания были выполнены даже после внесения полной оплаты. Выражаю благодарность за выполненную работу и планирую работать с ним дальше по другим заказам. Рекомендую всем этого исполнителя!
Рекомендую). Первый мой заказчик на фрилансе. Быстро четко, оплата в срок.
Ответный отзыв
smol12
Иван 
40 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
$10
10 баллов
3 года назад
Монотонная работа с фотографиями в интернет магазине
Работа выполнена быстро, качественно и в срок(без всяких задержек). Хороший грамотный исполнитель, делает всё по ТЗ. Рекомендую к сотрудничеству.
Рекомендую. Пошаговое и грамотное объяснение задания. Консультация по ходу дела и решения попутных вопросов. Сроки соблюдены.
Ответный отзыв
knalsur
50 лет
6 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$1
10 баллов
3 года назад
Оставить отзыв.
Рекомендую исполнителя. Всегда на связи. Быстрота и качество на высоте!
Отличный заказчик. Как раз то что надо для начинающего. Подробно пояснил задание. И курировал в процессе выполнения. рекомендую. Вежливый и приятный в общении человек.
Ответный отзыв
Able2Know
Антон 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
день назад
$1
10 баллов
3 года назад
Нужно зарегистрировать акаунты в пару сайтов
Качество выполнения на высоте,, а дополнительные пожелания были выполнены даже после внесения полной оплаты. Выражаю благодарность за выполненную работу и планирую работать с ним дальше по другим заказам. Рекомендую всем этого исполнителя! Будем работать дальше по новым проектам.
Адекватный заказчик. Рекомендую.
Ответный отзыв