Начинающий фрилансер - Простые задания

Начинающий фрилансер. Хочу познакомится и освоится в этом. Берусь за простые задания.

В период 2013-2016 занимался продвижением, работая в компании СММ агенства. Чуть позже здесь будут примеры работ-кейсы и все как положено.

Но ближайшие пару недель, хочу просто освоится в системе на простых заданиях.