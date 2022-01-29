Необходимо объединить yml/xml выгрузки товаров от 10 поставщиков в одну программу, настроить параметры для каждого и получить итоговую выгрузку для prom.ua. Также требуется обучение по использованию программы. Доступы к программе будут предоставлены.
- Веб-программирование1 заявкаЗакрытгод назад
Требуется спарсить данные с интернет-магазина eva.ua. Необходимо собрать информацию о всех товарах в Excel, включая название, цену, описание и наличие. Условия: исключить товары без наличия и с ценой менее 500 грн и более 4000 грн. Работа постоянная, файл нужен раз в месяц.Наполнение сайтов1 заявкаЗакрыт2 года назад
Требуется выполнить парсинг украинского интернет-магазина с 60 000 товаров. Необходимо собрать информацию о названии позиций, ссылках на изображения, ценах, валюте, единицах измерения, кодах товаров, детальных описаниях, наличии и характеристиках. Результатом должен быть файл в формате Excel на украинском языке. Периодичность парсинга - один раз в месяц. Укажите стоимость одного парсинга.Системное программирование16 заявокЗакрыт2 года назад
- $5
Требуется создать калькулятор в Excel для расчета доставки. Необходимо суммировать вес клиентов и пропорционально распределить общую стоимость доставки в 122$ в зависимости от веса каждого клиента. Пример: Клиент 'А' - 5 кг, Клиент 'B' - 2 кг, Клиент 'C' - 17 кг. Итоговый вес 24 кг, распределение стоимости по процентам.Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется разработка макроса для Excel, который позволит массово вставить текст в описание товара для около 20000 позиций. Пример текста: 'Вся парфюмерия и другие товары, только “ОРИГИНАЛЫ”'. Укажите сумму, за которую готовы взяться за выполнение задачи.Системное программирование4 заявкиЗакрыт3 года назад
- $20
Требуется копирайтинг и рерайтинг для 150 карточек товара на prom.ua. Необходимо создать уникальный текст, оформить его с помощью редактора, добавить ключевые слова и убрать все ссылки на другие сайты. Проверка уникальности будет проводиться через textru. Важно соблюдать правила пунктуации и грамматики.Копирайтинг13 заявокЗакрыт3 года назад
- $20
Требуется разработка парсера для сайта eva.ua, который будет собирать данные о товарах, включая описание, характеристики и фото. Необходимо реализовать фильтры по производителям, наличию, цене и количеству товара. Важно предоставить тестовый Excel файл с 10-20 товарами перед началом работы, а также обучение парсеру и инструкцию по использованию.Веб-программирование6 заявокЗакрыт3 года назад
Только для Украины! Написать три качественных отзыва на трех сайтах, которые на платформе zakupka.com и prom.ua Текст придумываете сами. За все задание 20 грн. за три отзыва. Для ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен3 года назад
- $7
Только для Украины, только для тех кто знаком с админкой prom.uaСайт на 10000 товаров. только сегодня загрузились новые товары, все вперемешку, посуда в парфюмерии, женская парфюмерия в мужской, строй материалы в посуде...Добавить новые группы, разобраться со ...Наполнение сайтов1 заявкаЗакрыт5 лет назад
Только для Украины! Написать 20 (не все сразу) качественных отзывов на сайт, который на платформе zakupka.com Текст придумываете сами. Написать в интервале недели (не за один день все). (можно по одному с человека) 5 грн. за ...Копирайтинг14 заявокЗакрыт5 лет назад
Магазин сделан не давно на опенкарт Версия ocStore 2.3.0.2.3 не порядочным фрилансером. Нужно проверить сделанную работу, скрипты..Интернет-магазины1 исполнительЗавершен5 лет назад
- $4
Только для Украины! Написать 20 (не все сразу) качественных отзывов на сайт, который на платформе zakupka.com Текст придумываете сами. Написать в интервале недели (не за один день все). (можно по одному с человека) 5 грн. за ...Копирайтинг20 заявокЗакрыт5 лет назад