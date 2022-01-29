knalsur

Руслан Березкин knalsur

 
50 лет
6 лет на фриланс-бирже
Был
месяц назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$1
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Импорт/экспорт yml/xml

    Необходимо объединить yml/xml выгрузки товаров от 10 поставщиков в одну программу, настроить параметры для каждого и получить итоговую выгрузку для prom.ua. Также требуется обучение по использованию программы. Доступы к программе будут предоставлены.

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    год назад

  • Парсинг интернет магазина в Украине

    Требуется спарсить данные с интернет-магазина eva.ua. Необходимо собрать информацию о всех товарах в Excel, включая название, цену, описание и наличие. Условия: исключить товары без наличия и с ценой менее 500 грн и более 4000 грн. Работа постоянная, файл нужен раз в месяц.

    Парсинг данныхGoogle Sheets
    Наполнение сайтов1 заявка
    Закрыт
    2 года назад

  • Парсинг сайта.

    Требуется выполнить парсинг украинского интернет-магазина с 60 000 товаров. Необходимо собрать информацию о названии позиций, ссылках на изображения, ценах, валюте, единицах измерения, кодах товаров, детальных описаниях, наличии и характеристиках. Результатом должен быть файл в формате Excel на украинском языке. Периодичность парсинга - один раз в месяц. Укажите стоимость одного парсинга.

    Системное программирование16 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Надо сделать калькулятор в Excel / Ексель.

    $5

    Требуется создать калькулятор в Excel для расчета доставки. Необходимо суммировать вес клиентов и пропорционально распределить общую стоимость доставки в 122$ в зависимости от веса каждого клиента. Пример: Клиент 'А' - 5 кг, Клиент 'B' - 2 кг, Клиент 'C' - 17 кг. Итоговый вес 24 кг, распределение стоимости по процентам.

    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Макрос для excel

    Требуется разработка макроса для Excel, который позволит массово вставить текст в описание товара для около 20000 позиций. Пример текста: 'Вся парфюмерия и другие товары, только “ОРИГИНАЛЫ”'. Укажите сумму, за которую готовы взяться за выполнение задачи.

    Системное программирование4 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Работа с карточками товара на проме/ prom.ua

    $20

    Требуется копирайтинг и рерайтинг для 150 карточек товара на prom.ua. Необходимо создать уникальный текст, оформить его с помощью редактора, добавить ключевые слова и убрать все ссылки на другие сайты. Проверка уникальности будет проводиться через textru. Важно соблюдать правила пунктуации и грамматики.

    Копирайтинг13 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Нужен парсер.

    $20

    Требуется разработка парсера для сайта eva.ua, который будет собирать данные о товарах, включая описание, характеристики и фото. Необходимо реализовать фильтры по производителям, наличию, цене и количеству товара. Важно предоставить тестовый Excel файл с 10-20 товарами перед началом работы, а также обучение парсеру и инструкцию по использованию.

    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Оставить отзыв.

    Только для Украины! Написать три качественных отзыва на трех сайтах, которые на платформе zakupka.com и prom.ua Текст придумываете сами. За все задание 20 грн. за три отзыва. Для ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Пром.юа/prom.ua разложить товары по группам.

    $7

    Только для Украины, только для тех кто знаком с админкой prom.uaСайт на 10000 товаров. только сегодня загрузились новые товары, все вперемешку, посуда в парфюмерии, женская парфюмерия в мужской, строй материалы в посуде...Добавить новые группы, разобраться со ...

    Наполнение сайтов1 заявка
    Закрыт
    5 лет назад

  • Написать 20 (не все сразу) качественных отзывов на сайт.

    Только для Украины! Написать 20 (не все сразу) качественных отзывов на сайт, который на платформе zakupka.com    Текст придумываете сами.  Написать в интервале недели (не за один день все).   (можно по одному с человека) 5 грн. за ...

    Копирайтинг14 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Написать 20 (не все сразу) качественных отзывов на сайт.

    $4

    Только для Украины! Написать 20 (не все сразу) качественных отзывов на сайт, который на платформе zakupka.com    Текст придумываете сами.  Написать в интервале недели (не за один день все).   (можно по одному с человека) 5 грн. за ...

    Копирайтинг20 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

Отзывы фрилансеров

Me4Hik
33 года
3 года в сервисе
Был
11 дней назад
$1
10 баллов
3 года назад
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Отличный заказчик. Как раз то что надо для начинающего. Подробно пояснил задание. И курировал в процессе выполнения. рекомендую. Вежливый и приятный в общении человек.
Рекомендую исполнителя. Всегда на связи. Быстрота и качество на высоте!
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Swits
27 лет
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$10
10 баллов
5 лет назад
Диагностика интернет магазина на движке опекарт.
ocStoreOpencart
Хороший заказчик На все вопросы быстро реагирует Оплата в срок
Работай остался доволен, рекомендую
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