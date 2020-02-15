Swits

Никита Swits

 
25 летРоссия/Москва
5 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
«Можно сделать все!»
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
Alexsx
39 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$5
7 баллов
4 года назад
Настроить работу форм обратной связи contact.php и подписки на mailchi
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
S-Valera
30 летБеларусь
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
$20
9 баллов
4 года назад
Оптимизация сайта на Tilda
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
DeGe
40 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад
$15
5 баллов
4 года назад
Сверстать страницу в html
К сожалению, исполнитель не справился с задачей.
Svyatogor1993
Святогор 
30 летРоссия
4 года в сервисе
Был
4 года назад
$100
10 баллов
4 года назад
Сделать сайт на wp
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Denis12ru
Денис 
34 годаРоссия
4 года в сервисе
Был
3 года назад
$100
2 балла
4 года назад
Сделать сайт на Wordpress по PSD
Отвратительный исполнитель. Сорвал все сроки и пропал со связи. Обходите его стороной.
Веб-программирование
4 отзыва(-1)
$5/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга