Действие аккаунта приостановлено!
—
недостаточно оценок
—
недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
—
нет принятых заявок
—
нет постоянных заказчиков
—
нет безопасных платежей
Портфолио
- Гранитная мастерская123 просмотра
- Разработка сайта студии фитнеса119 просмотров
- Разработка сайта для стоматологии125 просмотров
- Разработка сайта по машинной штукатурке123 просмотра
- Сайт для стоматологии101 просмотр
- Разработка сайта тематики РЕМОНТ90 просмотров
- Разработка сайта штукатурных работ88 просмотров
Отзывы заказчиков
$5
7 баллов
4 года назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$20
9 баллов
4 года назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$15
5 баллов
4 года назад
К сожалению, исполнитель не справился с задачей.
$100
10 баллов
4 года назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$100
2 балла
4 года назад
Отвратительный исполнитель. Сорвал все сроки и пропал со связи. Обходите его стороной.
Веб-программирование
4 отзыва(-1)
$5/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга