Настроить работу форм обратной связи contact.php и подписки на mailchi

$5
Веб-программированиеЗавершен3 заявки183 просмотра
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Добрый день. 

Нужно настроить работу формы обратной связи contact.php

И подключить подписку mailchimp

PHP
4 года назад
Alexsx
39 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
Выбранный исполнитель
Swits
25 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
$5
12 дней
WMZ
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