Доработка рейтинга на Wordpress

Веб-программированиеЗавершен7 заявок160 просмотров
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Необходимо доработать вывод значений рейтинга с сортировкой по убыванию на сайте под управлением CMS Wordpress.

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WordPress
4 года назад
vzor78
Виктор 
38 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
elman_huseynov
28 летАзербайджан
7 лет в сервисе
Был
10 дней назад
4 года назад
$40
1 день
WMZ
Доволен исполнителем. Работу выполнил быстро и без каких-либо нареканий. Будем дальше сотрудничать.
Прекрасный заказчик. Четко поставил задачу, проверил, оплатил. Нареканий нет, надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
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