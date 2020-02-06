Google Parser

Веб-программированиеЗакрыт7 заявок191 просмотр
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Здравствуйте,

необходим парсинг выдачи гугля (ссылки и текст).

есть 15к запросов (ексель)

на каждый запрос выходит максимум 40 результатов.

Вывод результатов в любой формат

Можно с относительно небольшой скоростью, но должен работать на хостинге (PHP+MySQL) с гарантией обхода бана.

В принципе, задание являяется тестовым, заказов много, проект большой.

4 года назад
tjabu
48 летГермания
18 лет в сервисе
Был
месяц назад