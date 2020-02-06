Google Parser

Нужно переделать функцию кнопки "Купить в 1 клик" в опенкарте Пример, где это уже реализовано покажу. Почему то не правильно считает кнопка купить в 1 клик? нужно это исправить (какой то конфликт скорее всего с другим модулем ...
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Здравствуйте,
необходим парсинг выдачи гугля (ссылки и текст).
есть 15к запросов (ексель)
на каждый запрос выходит максимум 40 результатов.
Вывод результатов в любой формат
Можно с относительно небольшой скоростью, но должен работать на хостинге (PHP+MySQL) с гарантией обхода бана.
В принципе, задание являяется тестовым, заказов много, проект большой.
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