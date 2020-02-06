СРМ система или подобное.

Добрый день. Хочу этот сайт немного доработать womantrendy.ru. По сайту в первую очередь нужно сделать выборку статей на который уже идёт трафик и доработать их, на мой взгляд там слишком много повторяющихся слов и не везде раскрыта ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Две компании:
одна торгует дрова уголь
вторая теплицы, чехлы.
Необходимо поставить простейшую срм систему обоим.
Цель системы рассылка смс.
Требуемые поля телефон, имя, адрес, дата покупки, товар.
Цель люди звонят зимой узнают про теплицы им к висне раз в месяц смс атоматически, у нас акция и тд тел.
Люди купили уголь, им через пол года, год смс заканчивается уголь – давайте привезем тел.
Нужна простейшая работающая в два клика срм, чтом менеджер мог разобраться за 5 минут.
Клик открылись поля, без всяких лишних как в битрикс, забил номер, имя, покупку, дату смс. сохранил. Всё смс баланс пополнили всё работает автоматически.
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