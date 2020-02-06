Нужен спец по excel или csv

Есть документ1 в котором лежат данные в формате Userid:wib и есть excel документ2 в котором есть куча данных в которых присутствуют столбцы среди которых есть Userid и sum

Наша задача сформировать документ3 (но может быть и не документ, а веб приложение какое то которое выводит результаты)

Таким образом.

Мы идем в документ1 и выбираем все Userid и затем находим совпадение в документ2 по Userid если совпадение найдено то мы записываем в Документ3 следующее

Wib|Userid| и потом ищем в документ2 все записи с Userid и суммируем из них значения из полей sum

затем записываем в таблицу

В итоге у нас должно получиться вот такое

Wib|Userid|Total sum

32 | 9432 | 3 843 руб.

32 | 4948 | 4 498 руб.

43 | 43494 | 64 943 руб.

Ниже в таблице мы должны как итог подвести суммировав все Total sum от каждого уникального Wib и вывести

Wib|All Total sum

32 | 8 341 руб.

43 | 64 943 руб.