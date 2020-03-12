Створення онлайн калькулятора

Необходимо реализовать на java версии не выше 1.8 функцию преобразования шаблона (agreement-template-clean.html) и параметров в xml (params.xml) в pdf (agreement-example-clean.pdf). Очень желательно, без использования платных библиотек. Или с использованием, но так, чтобы за них не платить ...
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Потрібно створити калькулятор для підрахунку загальної вартості послуг по геодезичним та геологічним дослідженням (Приклад калькулятора по цій ссилці https://geotop.msk.ru/calculator.html).
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