Доработать сайт

Основные задачи, это разработать функционал по платной подписке + настроить радиоэфир.

Цена за работу от 10-15к рублей, вот более подробное описание.

1. Настроить звуковые дорожки на радио. Мы уже купили сервис по потоковому аудио. Ссылка на сайт radio-tochka.com нужно только потоки затранслировать на сайт.

2. Настройка функционала платной подписки.

Организовать как здесь – www.di.fm/premium . Наш сайт radiofm.active.com.swtest... .

Что нужно сделать

1. При платной подписке поток вещает строго в 192 и 320 битрейте на выбор Для всех остальных бесплатных слушателей поток вещает в 128 битрейте

2. При бесплатной подписке сделать обычный плеер. Кто не оформил подписку, будет отображаться почти пустой плеер, остается только несколько пунктов: joxi.ru/n2YVPLntZbgL0A Кнопка плеера/пауза Дорожка Время Лайк/Дизлайк Громкость .

При платой. Плеера аудио потока взять отсюда www.di.fm/premium: – Вот так должен выглядеть плеер, если слушатель подписался на платный премиум аккаунт: joxi.ru/823KlWbSD9eVQ2 Иконка/картинка (лого) стиля музыки (жанра) Звездочка – Избранное(любимые стили, треки слушателя) Иконка/картинка (лого) самого трека Названия исполнителя/певца Название самого трека Дорожка Время(Начало трек) Время (Конец трека) Лайк или дизлайк Соц.сети Громкость Последовательность не обязательно может быть такой Это все только для тех, кто купил подписку .

3. Подключить функционал регистрации на сайте, вот примеры: joxi.ru/1A5a7LySGDe98A joxi.ru/brRpPgLUY7j092 Подключении подписки (премиум аккаунта), чтобы слушатели могли оплачивать подписку на месяц, год и два года, все как на Di.fm Возможность оплачивать как из России, так и из других стран. joxi.ru/bmo93Rks93B6kA