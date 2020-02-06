Нужен эксперт по вордпресс - реализовать форму заказа

Приветствую! Есть парсер AftParser, можно допилить его или как-то настроить, чтоб он работал именно так, как нужно мне. Суть такая: Есть какой-то новостной сайт, например: https://xakep.ru/ Мне интересна категория: https://xakep.ru/tag/windows/ Мне нужно, чтоб в этой категории в каждой статье ...