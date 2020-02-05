Доработка сайта на WORDPRESS, создание скриптов

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Есть 3 задания для 2-х сайтов. В прикрепленном файле есть развёрнутое описание.
Нужно оценить по цене и времени каждое задание отдельно!!!
В файле есть примеры, как должна выглядеть работа.
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