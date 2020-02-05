Доработка сайта на WORDPRESS, создание скриптов

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки165 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Есть 3 задания для 2-х сайтов. В прикрепленном файле есть развёрнутое описание.

Нужно оценить по цене и времени каждое задание отдельно!!!

В файле есть примеры, как должна выглядеть работа.

WordPressДоработка сайта на WordPress
4 года назад
makedonskiy
46 летМолдова
15 лет в сервисе
Был
месяц назад
  • Похожие заказы

  • Разработка сайта на ASP.Net core + Angular 2

    Интересующая технология бэк-енда: * net core + [url=http://devhuman.com/go/4]asp.net[/url] mvc + dapper + proto.actor Фронт-енд: * Angular 4 Дополнительные требования: * Знание основ/патеров дизайна. * Писать характеризацию по запросу клиента. * Уметь делать self QA и доставлять рабочий продукт с минимальным количеством багов. * Умение вкладываться ...

    Angular
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • PHP 7.2 решить задачу

    Создать библиотеку, которая сможет искать в файле вхождение строки, и выдавать номер строки в файле и позицию в строке. Более подробное тз скину кандидату. Есть готовое решение можно отталкиваясь от него реализовать свое или модифицировать.

    PHP
    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Разработка интерактивного графического редактора на сайт

    Требуется разработка интерактивного графического редактора на сайт [url=http://www.bestvinyl.ru]www.bestvinyl.ru[/url] – подробное ТЗ в прикрепленном word файле. Шаблон в psd будет выслан непосредственно исполнителю. На данный момент графический редактор реализован на Flash, что стало абсолютно неудобно и неактуально. В ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Вэб приложение для управления ордерами на криптобирже Binance

    $350

    Всем привет. Нужно разработать вэб приложение для массового управления ордерами на криптобирже Binance (подключение по API). Есть ТЗ и прототип https://ongeo3.axshare.com https://docs.google.com/document/d/1PgW7aGmQtbUuwL_WPnv9OeQ7W6d9My8kgaZ3I2ruWYk/edit?usp=sharing Стэк разработки предложите свой, но точно не должно быть на Python ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Правки фида

    Добрый день. Есть фид выгрузки с сайта. Но есть проблемы с выгрузкой. Яндекс выдает 3 ошибки и не понятно как исправить. Так же постоянно проблемы есть с фидом иногда он не выгружается в яндекс-недвижимость и ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Сделать чат-бота для сайта на MODX

    Есть 1с, нужно, чтобы бот брал оттуда информацию и давал ее текущим клиентам. Клиент зашел на сайт, ввел номер заявки и ему выдался перечень вопросов, на которые он хочет получить ответы, далее клиент нажимает готовые уже ...

    MODX
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Добавить отображение маршрута Я.Карт в сервис

    $10

    Есть веб-сервис, показывающий стоимость доставки в выбранным пользователем город. Нужно добавить к этому сервису визуализацию: яндекс.карты с отображением маршрута от населенного пункта по умолчанию до населенного пункта выбранного пользователем.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад