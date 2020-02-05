Создание парсера для тикток с api

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок192 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Внимательно читайте ТЗ. Частично выполненное тз не оплачивается никак.

Если не сможете выполнить работу на 100% не беритесь. 

Цена договорная. 

4 года назад
guest_15809022635342
4 года в сервисе
Был
10 месяцев назад
  • Похожие заказы

  • Админка заказов Opencart на несколько сайтов

    Здравствуйте. Есть 4 интернет-магазина на ocStore 2.3.0.2.1. Разные дизайны, модули - даже вывод товаров разный, несмотря на то, что, по сути, база товаров одна и та же. Необходимо реализовать админку заказов на одном магазине (или отдельном домене), что ...

    OpenCart
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Сделать проверку на ввод данных в форму и перенаправление

    Надо на простенькую лэндинг-страницу(см. скриншот) поставить на форму ввода мейла проверку на валидность т.е. чтобы там присутствовал формат string @ string . string. А также, перенаправлять пользователя после  отсылки данных на другую страницу. Сами страницы ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Верстка и прикрутка 3 страниц сайта к битрикс.

    Есть редизайн 3 страниц сайта главная, категория и карточка,  необходимо их сверстать и прикрутить к сайту, десктом, планшет и мобилка, показатели [url=https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/]https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/[/url] . при этом не должны упасть. На сайте мобильная версия есть она просто выключена.  Сайт рабочий ...

    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Интернет-магазин на WordPress на основе готовой вёрстки

    $715

    Требуется на основе уже готовой верстки и готового сайта-визитки на WordPress реализовать составляющую "интернет-магазина".  Предлагается использовать wooCommerce и модули к нему в качестве основы.  Страницы магазина: главная, каталог с фильтрами (под разные группы товаров разные фильтры), карточка товара ...

    WordPress
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Веб-разработчик PHP, JS, Yii2

    Ищу исполнителя текущей задачи по продукту с возможность долгосрочного сотрудничества. Работа предстоит с задачами в нашем собственном продукте (не проекте). Написан он нашими силами. Суть задачи: Есть вызываемое модальное окно скриптом JS. Внутри него есть несколько шагов, ...

    PHP
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Нужен код для импорта данных в сайт на Wordpress со стороннего сайта

    Требуется код, для вывода данных в сайдбаре сайта на wordpress через блок "Html-код". (По идее обычный скрипт, но нужно будет проверить работоспособность и обновление). Источник данных: [url=https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html?fbclid=IwAR0crDiqLxp9RlKd1OMaNHMkmSdfoIxFb_ZUVLHc1PH-fuX9_9RN7lTfVx8#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6]Ссылка [/url] Данные обновляются на сайте-источнике. Соответственно раз в 10 минут они должны ...

    WordPressСайт на WordPress
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Исправить ошибку рассылки бот Телеграм

    Бот на php+mysql есть рассылка, при выполнении выдает ошибку. Текст ошибки: Fatal error file_get_contents(https://api.telegram.org/bot545664133:AAFJF0рrp9UjesD4qrLDaikAXrcPgHXbTg/sendMessage?chat_id=108899681&amp;text=ТЕСТОВАЯ РАССЫЛКА&amp;parse_mode=html): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 403 Forbidden in file /admin/handlers/send-message.handler.php line 15.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад