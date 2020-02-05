Админка заказов Opencart на несколько сайтов

Здравствуйте.

Есть 4 интернет-магазина на ocStore 2.3.0.2.1.

Разные дизайны, модули - даже вывод товаров разный, несмотря на то, что, по сути, база товаров одна и та же.

Необходимо реализовать админку заказов на одном магазине (или отдельном домене), что бы нЕ нужно было бегать по админкам 4-ёх магазинов.