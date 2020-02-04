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Yii2 фреймворк - вынести страницу логина на отдельный урл
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Есть мини веб сервис, написанный на yii2, и его страница логина висит прямо на главной, что не очень хорошо. Нужно вынести ее на отдельный урл, который будет задаваться в конфиге, добавить к нему basic authentication, а на главную поставить заглушку.
Работа через git.
По срокам задача не горит, но тому кто шарит в yii она не доставит сложностей.
Указывайте пожалуйста сразу ориентировочную стоимость.
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