Yii2 фреймворк - вынести страницу логина на отдельный урл

Есть мини веб сервис, написанный на yii2, и его страница логина висит прямо на главной, что не очень хорошо. Нужно вынести ее на отдельный урл, который будет задаваться в конфиге, добавить к нему basic authentication, а на главную поставить заглушку.

Работа через git.

По срокам задача не горит, но тому кто шарит в yii она не доставит сложностей.

Указывайте пожалуйста сразу ориентировочную стоимость.