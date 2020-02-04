Yii2 фреймворк - вынести страницу логина на отдельный урл

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки191 просмотр
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Есть мини веб сервис, написанный на yii2, и его страница логина висит прямо на главной, что не очень хорошо. Нужно вынести ее на отдельный урл, который будет задаваться в конфиге, добавить к нему basic authentication, а на главную поставить заглушку.

Работа через git.

По срокам задача не горит, но тому кто шарит в yii она не доставит сложностей.

Указывайте пожалуйста сразу ориентировочную стоимость.

4 года назад
Sho_Me
Максим 
37 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
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