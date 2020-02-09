Разработка модуля афиша

Модуль афиша для сайта на CMS DLE

13.x

Нужно спарсить с сайта https://brod.kz/ следующие страницы:

1. https://brod.kz/afisha/Almaty/cinemas/ кинотеатры каждого города на сегодня

2. https://brod.kz/afisha/tomorrow/Almaty/cinemas/ кинотеатры каждого города на завтра

3. https://brod.kz/afisha/Almaty/cinemas/cinema-towers-3d/ все кинотеатры каждого города

Что нужно:

1. Для полученной информации из сайта https://brod.kz/ сделать подобную структуру на

нашем сайте

2. Сделать удобный шаблонизатор вывода афиши на сайт в созданную структуру

3. Разработать 2 глобальных тега по типу тега {custom}, только наши {afisha-cinema} и {afishafilm}.

4. В админке нужно сделать:

4.1.Сеооптимизация для кинотеатров городов «на сегодня» и «на завтра» и также для

самого кинотеатра (title, description). Это должен быть общий шаблон с доступными

тегами.

4.2.Расписать документацию шаблонов и тегов к ним, которые можно использовать.

4.3.Расписать как подключить крон для парсера

5. Одеть верстку афиши на написанный модуль