Сделать правки на сайте WordPress

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Веб-программированиеЗавершен8 заявок6768 просмотров
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На сайте system-itc.ru:

1. Кнопочку лупы сюда поставить https://c2n.me/45Ao6s5.png,чтобы открывался поиск.

2. Настроить тут (и в похожих разделах) возможность фиксациистатичных картинок http://c2n.me/45Gcbd9.jpg

http://system-itc.ru/poleznaya-informaciya/

3. Исправить это https://c2n.me/45P3HH3.png

А то всё время она меняется под последнюю статью.

WordPress
4 года назад
dramuha
Роман 
39 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
AlexGah
31 годРоссия
6 лет в сервисе
Был
год назад
4 года назад
$7
1 день
Спасибо! Второй раз сотрудничаем, оперативно выполняет задачу в полном объеме. При необходимости обратимся повторно!
Спасибо за задачу! Четко поставленная задача, никаких проблем. Все понятно, быстро и доступно. Оплата сразу после выполнения) Рекомендую однозначно!