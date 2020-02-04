Прикрутить авторизацию по телефону в лк Wordpress+Woocommerce

Добрый день! Нужна помощь в написании парсера на сайт на опенкарте. Есть сайт на битриксе [url=https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fsaldoors.ru%2Fcatalog%2F&cc_key=]saldoors.ru/catalog/[/url] С него нужно спарсить все товары, но не парсить двери производителя 'двери беларуси' и 'браво', а так же никакие из стеклянных дверей. Важно учесть ...