Разработать плагин для хрома с интеграцией Google Pictures

Для определенного сайта после загрузки страницы плагин парсит по регулярке id элементов

Обращается к Google Pictures api и получает списком все альбомы авторизованного аккаунта Google, сопоставляет айдишки с названиями альбомов

Для элементов на странице для которых найдены альбомы – отрисовывает выделение (например цветную рамку) и инджектит мелкую иконку рядом с ним

По клику на иконку на странице должно открывается модальное окно, показывающее табнейлы картинок из альбома гугла, найденного по соответствии с id элемента