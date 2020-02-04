Добрый день, нужна доработка вордпресс прикрутить авторизацию по телефону в личный кабинет, смс провайдера https://www.epochta.ru/products/sms/sms-api.php это api .
Разработать плагин для хрома с интеграцией Google Pictures
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для определенного сайта после загрузки страницы плагин парсит по регулярке id элементов
Обращается к Google Pictures api и получает списком все альбомы авторизованного аккаунта Google, сопоставляет айдишки с названиями альбомов
Для элементов на странице для которых найдены альбомы – отрисовывает выделение (например цветную рамку) и инджектит мелкую иконку рядом с ним
По клику на иконку на странице должно открывается модальное окно, показывающее табнейлы картинок из альбома гугла, найденного по соответствии с id элемента
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