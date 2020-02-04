Доработка сайта на WP

Веб-программированиеЗавершен8 заявок11362 просмотра
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Доработать сайт на WP внести исправления.

4 года назад
nkvclub
59 летСША
11 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
Выбранный исполнитель
fortavey
34 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад
$30
2 дня
Отличная скорость и профессионализм, получилось чуть больше чем в ТЗ, но все сделал точно и хорошо. СПАСИБО!!!
Отличный заказчик. Рекомендую