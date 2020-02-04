Доработка сайта на WP

Всем доброго времени. Мы ищем специалиста который сможет настроить и подключить смс и email информирование заказов на телефоны/почту клиентов с информацией об заказе для сайта [url=https://ukrzapchast.com.ua]https://ukrzapchast.com.ua[/url] . Так же нужно создать блок подписки, и настроить email рассылку новостей ...