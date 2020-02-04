Бот для тиндер

$500
Веб-программированиеЗакрыт7 заявок228 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

бот должен авторизовываться через фейсбук. лайкать, учитывать взаимные симпатии и писать тем с кем взаимно  сообщение. оплата по факту выполненной работы. код должен быть написан на python

4 года назад
guest_15713022548953
4 года в сервисе
Был
4 года назад