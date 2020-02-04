Поправить мобильную версию сайта

$7
Веб-программированиеЗавершен5 заявок212 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо добавить в рубрику ссылки на страницу. Исчезли при обновлении.

Показать в каком файле правили и как это сделать.

Сайт на wordpress

Работа не пыльная и займет максимум 5-10 минут

Оплата на карту Сбера.

4 года назад
seriuslait
35 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
Выбранный исполнитель
AlexGah
31 годРоссия
6 лет в сервисе
Был
год назад
4 года назад
$7
1 день
Алексей сделал все оперативно. Рекомендую. Всегда на связи.
Спасибо Алексею за понятную задачу. Оплата быстрая, сразу после выполнения. Никаких проблем! Рекомендую))