Поправить мобильную версию сайта

Добрый день, нужна доработка вордпресс прикрутить авторизацию по телефону в личный кабинет, смс провайдера https://www.epochta.ru/products/sms/sms-api.php это api .
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо добавить в рубрику ссылки на страницу. Исчезли при обновлении.
Показать в каком файле правили и как это сделать.
Сайт на wordpress
Работа не пыльная и займет максимум 5-10 минут
Оплата на карту Сбера.
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