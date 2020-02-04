Поправить мобильную версию сайта

На сайте system-itc.ru: 1. Кнопочку лупы сюда поставить https://c2n.me/45Ao6s5.png,чтобы открывался поиск. 2. Настроить тут (и в похожих разделах) возможность фиксациистатичных картинок http://c2n.me/45Gcbd9.jpg http://system-itc.ru/poleznaya-informaciya/ 3. Исправить это https://c2n.me/45P3HH3.png А то всё время она меняется под последнюю статью.