Проблемы с Google Play подписками в Android-приложении

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка176 просмотров
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При оплате пользователями регулярно появляются некорректные order_id. Пример: 5013681418203598755.8482675819274781  Нужно исправить эту проблему.

Android
4 года назад
emerald009
33 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
год назад
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