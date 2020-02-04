Проблемы с Google Play подписками в Android-приложении

Разработка уже началась. Необходим программист, чтобы закончить. Сейчас надо доделать второй этап, связанный с пользователями сайта. Он состоит из задач: 1. Регистрация пользователей (С капчей от гугла. Но оставить возможность позже переделать на регу с смс) 2. ...