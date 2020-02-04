Разработка сайта на PHP

Разработка уже началась. Необходим программист, чтобы закончить. Сейчас надо доделать второй этап, связанный с пользователями сайта. Он состоит из задач:

1. Регистрация пользователей (С капчей от гугла. Но оставить возможность позже переделать на регу с смс)

2. Отправка письма зареганым по квизу пользователям.

3. Сортировка и выбор пользователей в админке.

4. Отправки письма существующим пользователям.

5. Пользователей старого сайта не пернести в базу новго сайта

6. Таблицы с пользователями из квиза и пользователей базы надо объёденить в одну. Разделить столбец e-mail на два: Q e-mail (Тот что ввели в квизе) и R e-mail (Тот что ввели при реге на сайте). При совпадении в столбце "Конверсия" вывести галочку. Так же с возможностью сортировки по этому столбцу как и по остальным.

7. Личный кабинет пользователя.