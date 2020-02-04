Разработка сайта на PHP

Добрый день, нужна доработка вордпресс прикрутить авторизацию по телефону в личный кабинет, смс провайдера https://www.epochta.ru/products/sms/sms-api.php это api .
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разработка уже началась. Необходим программист, чтобы закончить. Сейчас надо доделать второй этап, связанный с пользователями сайта. Он состоит из задач:
1. Регистрация пользователей (С капчей от гугла. Но оставить возможность позже переделать на регу с смс)
2. Отправка письма зареганым по квизу пользователям.
3. Сортировка и выбор пользователей в админке.
4. Отправки письма существующим пользователям.
5. Пользователей старого сайта не пернести в базу новго сайта
6. Таблицы с пользователями из квиза и пользователей базы надо объёденить в одну. Разделить столбец e-mail на два: Q e-mail (Тот что ввели в квизе) и R e-mail (Тот что ввели при реге на сайте). При совпадении в столбце "Конверсия" вывести галочку. Так же с возможностью сортировки по этому столбцу как и по остальным.
7. Личный кабинет пользователя.
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