API remonline + wordpress

При оплате пользователями регулярно появляются некорректные order_id. Пример: 5013681418203598755.8482675819274781 Нужно исправить эту проблему.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
CRM Remonline связать с сайтом на Wordpress
API
https://remonline.ru/docs/api/
На сайте есть строка поиска которая является полем КЛИЕНТА в Ремонлайне при вбивании информации в эту строку, если в базе находится информация о клиенте, выводится информация о его предыдущих визитах.
Нужно вывести 5-10 полей с истории. Соответственно такова история в Ремонлайне хранится.
Посмотрите АПИ есть ли возможность вывода данной информации и какая примерная стоимость?
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