API remonline + wordpress

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API

https://remonline.ru/docs/api/

На сайте есть строка поиска которая является полем КЛИЕНТА в Ремонлайне при вбивании информации в эту строку, если в базе находится информация о клиенте, выводится информация о его предыдущих визитах.

Нужно вывести 5-10 полей с истории. Соответственно такова история в Ремонлайне хранится.

Посмотрите АПИ есть ли возможность вывода данной информации и какая примерная стоимость?