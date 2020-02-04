Скрипт подгрузки данных с инстаграм для Wordpress

Хотим запустить сайт по рейтингу инстаграм аккаунтов, необходима возможность выгрузки некоторых данных и постов по типу - https://clck.ru/M7G6e

Сайт будет работать на CMS Wordpress. Принцип работы таков:

1. Мы создаем пост и указываем в произвольном поле логин аккаунта в инстаграм.

2. По этому логину в базу подгрузяться данные с инстаграм, а именно:

- Главное фото

- количество подписчиков. (Данные обновляются раз в неделю)

- последние и популярные посты (Посмотреть как реализовано можно на сайте примере). Подгружаются непосредственно с сайта.