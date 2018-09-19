Sho_Me

Максим Sho_Me

 
37 летРоссия/Санкт-Петербург
13 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
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недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$8
выплачено фрилансерам
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нет постоянных исполнителей
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  • Yii2 фреймворк - вынести страницу логина на отдельный урл

    Есть мини веб сервис, написанный на yii2, и его страница логина висит прямо на главной, что не очень хорошо. Нужно вынести ее на отдельный урл, который будет задаваться в конфиге, добавить к нему basic authentication, ...

    YiiGit
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Система тасков на django.

    Нужна система тасков на django, которая будет выполнять функцию с различными значениями параметров. Например, отправлять гет-запрос с разными значениями переменных &amp;var1 и &amp;var2В форме добавления тасков нужны поля:Название, группа, статус (активен таск или нет), комбинации ...

    Django
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Добавить комменты с ютуб по апи и сокращатель ссылок

    Есть видео сайт, подгружающий видео с ютуб по апи, на фреймворке codeigniter. Необходимо добавить подгрузку комментов к видео, так же по апи, добавить обработку ссылок описания (делать сокращенные через скрипт на домене по апи), например через ...

    GitCodeIgniter
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Пофиксить ошибки в Андроид приложении

    Есть старое приложение, без поддержки 8 андроида, и при тесте на 8 андроиде конечно же полезли ошибки [url=http://dl3.joxi.net/drive/2018/09/19/0004/0575/275007/07/6d09cdfcbd.jpg]http://dl3.joxi.net/drive/2018/09/19/0004/0575/275007/07/6d09cdfcbd.jpg[/url] Гугл и stackoverflow говорят что там несложно, но это не точно.  Нужно пофиксить.  Указывайте пожалуйста сразу примерную стоимость и сроки, желательно ...

    Android
    Мобильные приложения3 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Нарисовать графику для приложения в Google Play

    Нужны: иконка, 3 скриншота, шапка для стора. Пример скриншотов с иконкой - https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.dengiprosto.zaim.online Скрин шапки в приложении Указывайте пожалуйста сразу примерную стоимость и сроки

    Баннеры6 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Сохранять удаленные сообщения из Телеграм каналов

    Задача такая - регулярно сохранять сообщения из заданных телеграм чатов (их может быть несколько) в mysql (или nosql) базу и периодически сверять базу с этими чатами на наличие удаленных сообщений. Если они есть - отправлять их ...

    PythonMySQL
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    5 лет назад

  • Отретушировать фото

    Здравствуйте, необходимо ретушировать 3 фото насколько возможно и подготовить для печати. Особо четких инструкций нет, надо просто убрать все косяки и сделать красиво) Сами фото: https://www.dropbox.com/sh/4he02eqnageyqbg/AABMHhh79HtEmFLP4uTW9bana?dl=0 Сразу указывайте пожалуйста стоимость и сроки

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Бот для телеграм с проверкой комментариев Insstagram

    Нужен мультилогин бот в телеграм, который будет периодчиески ходить по заданным ссылкам к постам инстаграм, и проверять наличие новых комментариев к постам. Если появился новый комментарий - отправлять его юзеру. Если пост не найден - ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Android приложение для получения html кода страницы

    Задача - сделать простенькое андроид приложение, которое будет периодчически открывать определенный сайт с рекламным блоком (например через вебвью). Детали обсуждаемы с исполнителем. Примерные цену и сроки указывайте пожалуйста сразу.

    AndroidHTML
    Мобильные приложения7 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Доработать форму + добавить json вывод

    Есть простенькая админка с авторизацией и формой, в которую подгружаются данные из файла. Необходимо доработать форму - добавить несколько полей, и сделать, чтобы введенные данные сохранялись не в один файл через разделитель, а в json формате. Было ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Дописать скрипт по пробросу параметров

    Имеется скрипт, который на входе принимает параметр (index.php?t=xxxxx), записывает этот параметр в лог и через гет запрос отправляет дальше другому скрипту. Необходимо дописать скрипт так, чтобы на выход отправлялись не все запросы, а только определенный процент, ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Написать движок для взаимодействия с youtube через api

    Нужно сделать аналог сайта http://www.fassen.net, т.е написать движок, который будет через апи взаимодействовать с ютубом - генерировать страницы с видео по заданным ключевым словам и по заданным категориям, обрабатывать описание ролика и комментарии к видео, выводить ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    7 лет назад

  • Написать php скрипт, получающий адреса dns серверов

    Есть такой сайт - [url=https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwhoer.net&amp;post=-175_262000&amp;cc_key=]https://whoer.net[/url], который показывает информацию про систему пользователя. В том числе - днс сервера, через которые сидит юзер.  http://joxi.ru/KAgKoM7u4V7O0A Нужно написать скрипт на php, который также будет выдергивать IP адреса днс, и сравнит первые 1-2, принадлежат ...

    PHP
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Сделать дизайн визитки

    Нужно сделать дизайн визитки, как на картинке [url=https://d13yacurqjgara.cloudfront.net/users/72227/screenshots/1069341/web-architecten-business-cards-design-by-utopia-branding-agency.jpg]web-architecten-business-cards-design-by-utopia-branding-agency.jpg[/url] Под печать в студии, в течение сегодняшнего дня. На одного человека, остальных добавлю сам. Данные предоставлю исполнителю. Пожалуйста, сразу указывайте стоимость и сроки (в часах), если сможете сделать быстро.

    Дизайн визитки
    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Скрипт для простой обработки json файла

    Имеется серверный скрипт, который при вызове отдает json файл вот такого содержания: http://joxi.ru/BA0d04nIJ1G5KA Пример файла в приложении. У каждого буквенного id сайта есть определенное кол-во кликов  и срез по статусам этих кликов (сумма кликов этих статусов = кол-ву ...

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Настроить Majordomo на роутере Asus Wl-500gpv2

    Имеется немного устаревший популярный роутер Asus Wl-500gpv2 c прошивкой OpenWRT  На него нужно установить сервер apache c php+mysql и систему умный дом Majordomo, руководство по установке здесь http://majordomo.smartliving.ru/Main/SetupLinux Роутер подключен к сети, я предоставляю доступы и буду находиться рядом с ...

    PHPMySQLApache
    Системное администрирование2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Переверстать сайт

    Имеется сайт, сделанный в программе Adobe Muse. Как следствие, сайт очень тормозной и тяжелый. Необходимо переверстать его на обычный кроссбраузерный HTML+CSS. Так же еще понадобится переверстанная мобильная версия сайта, но об этом уже будем позже договариваться с ...

    HTMLCSS
    HTML-верстка25 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Помочь собрать мини "умный дом"

    Добрый день! Необходима помощь в создании мини системы "умный дом" для дачного дома.  Задачи следующие: [list][*]Измерять температуру помещения по датчику[*]отправлять текущую температуру 2 раза в день через телеграм[*]отправлять предупреждение по достижению критической отметки  температуры, например 10 градусов[*]отправлять текущую ...

    Прикладное ПО4 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Написать бэкенд к базе mysql

    Есть бот (в разработке), который ходит по указанным сайтам (под разными гео) и сохраняет баннеры и скриншоты сайтов в базу. На выходе получается  mysql база данных с таблицей, содержащей следующие поля:[list=1][*]адрес сайта (например - uvideos.com)[*]гео (страна) - ...

    MySQL
    Веб-программирование12 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Поправить ошибку в php скрипте

    Имеется php скрипт фильтрации данных из csv файла по заданным параметрам http://goo.gl/MOvmXC Алгоритм очень простой, но почему-то на некоторых файлах выдает ошибки в результатах. Видимо, где-то в цикле обработки строк закралась ошибка. Есть пара предположений c чем это ...

    PHPДоработка скрипта
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад
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Отзывы фрилансеров
Kyrbi21
33 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
$8
10 баллов
6 лет назад
Отретушировать фото
Прекрасный заказчик, чёткая и понятная постановка задачи, ни с чем проблем не возникло, всё чётко и грамотно! Спасибо за сотрудничество!
Эмиль отлично справился с заданием!
Ответный отзыв
verhmax
Максим 
38 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
год назад
$120
10 баллов
6 лет назад
Бот для телеграм с проверкой комментариев Insstagram
Отличный заказчик. четкое задание и своевременная оплата. Рекомендую ВСЕМ.
Максим отлично справился с заданием! Более того, даже предложил дополнение, которого не было в ТЗ, но очень желательно для успешной работы проекта. И быстро все реализовал, до мелочей. Очень доволен. Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
cypher0909
34 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
3 часа назад
$12
10 баллов
6 лет назад
Доработать форму + добавить json вывод
Очень доволен сотрудничеством с Максимом. Работа оплачена.
Равиль отлично справился с заданием! Быстро, четко, и без лишних вопросов. Рекомендую к сотрудничеству
Ответный отзыв
AHTOH
Антон 
33 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
месяц назад
$1
10 баллов
7 лет назад
Дописать скрипт по пробросу параметров
Благодарю за сотрудничество! Заказчик быстро предоставил все данные для работы и своевременно ее оплатил!
Антон отлично справился с заданием, очень быстро. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
Mayba
Алена 
37 летРоссия
7 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад
$10
10 баллов
7 лет назад
Сделать дизайн визитки
Приятное сотрудничество.Четко поставленная задача, своевременная оплата. Спасибо за работу!
Алена отлично и быстро справилась с заданием. Рекомендую!
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