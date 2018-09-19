Есть мини веб сервис, написанный на yii2, и его страница логина висит прямо на главной, что не очень хорошо. Нужно вынести ее на отдельный урл, который будет задаваться в конфиге, добавить к нему basic authentication, ...
- Веб-программирование3 заявкиЗакрыт4 года назад
Нужна система тасков на django, которая будет выполнять функцию с различными значениями параметров. Например, отправлять гет-запрос с разными значениями переменных &var1 и &var2В форме добавления тасков нужны поля:Название, группа, статус (активен таск или нет), комбинации ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт4 года назад
Есть видео сайт, подгружающий видео с ютуб по апи, на фреймворке codeigniter. Необходимо добавить подгрузку комментов к видео, так же по апи, добавить обработку ссылок описания (делать сокращенные через скрипт на домене по апи), например через ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт5 лет назад
Есть старое приложение, без поддержки 8 андроида, и при тесте на 8 андроиде конечно же полезли ошибки [url=http://dl3.joxi.net/drive/2018/09/19/0004/0575/275007/07/6d09cdfcbd.jpg]http://dl3.joxi.net/drive/2018/09/19/0004/0575/275007/07/6d09cdfcbd.jpg[/url] Гугл и stackoverflow говорят что там несложно, но это не точно. Нужно пофиксить. Указывайте пожалуйста сразу примерную стоимость и сроки, желательно ...Мобильные приложения3 заявкиЗакрыт5 лет назад
Нужны: иконка, 3 скриншота, шапка для стора. Пример скриншотов с иконкой - https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.dengiprosto.zaim.online Скрин шапки в приложении Указывайте пожалуйста сразу примерную стоимость и срокиБаннеры6 заявокЗакрыт5 лет назад
Задача такая - регулярно сохранять сообщения из заданных телеграм чатов (их может быть несколько) в mysql (или nosql) базу и периодически сверять базу с этими чатами на наличие удаленных сообщений. Если они есть - отправлять их ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт5 лет назад
Здравствуйте, необходимо ретушировать 3 фото насколько возможно и подготовить для печати. Особо четких инструкций нет, надо просто убрать все косяки и сделать красиво) Сами фото: https://www.dropbox.com/sh/4he02eqnageyqbg/AABMHhh79HtEmFLP4uTW9bana?dl=0 Сразу указывайте пожалуйста стоимость и срокиОбработка фотографий1 исполнительЗавершен6 лет назад
Нужен мультилогин бот в телеграм, который будет периодчиески ходить по заданным ссылкам к постам инстаграм, и проверять наличие новых комментариев к постам. Если появился новый комментарий - отправлять его юзеру. Если пост не найден - ...Завершен6 лет назад
Задача - сделать простенькое андроид приложение, которое будет периодчически открывать определенный сайт с рекламным блоком (например через вебвью). Детали обсуждаемы с исполнителем. Примерные цену и сроки указывайте пожалуйста сразу.Мобильные приложения7 заявокЗакрыт6 лет назад
Есть простенькая админка с авторизацией и формой, в которую подгружаются данные из файла. Необходимо доработать форму - добавить несколько полей, и сделать, чтобы введенные данные сохранялись не в один файл через разделитель, а в json формате. Было ...Завершен6 лет назад
Имеется скрипт, который на входе принимает параметр (index.php?t=xxxxx), записывает этот параметр в лог и через гет запрос отправляет дальше другому скрипту. Необходимо дописать скрипт так, чтобы на выход отправлялись не все запросы, а только определенный процент, ...Завершен7 лет назад
Нужно сделать аналог сайта http://www.fassen.net, т.е написать движок, который будет через апи взаимодействовать с ютубом - генерировать страницы с видео по заданным ключевым словам и по заданным категориям, обрабатывать описание ролика и комментарии к видео, выводить ...Закрыт7 лет назад
Есть такой сайт - [url=https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwhoer.net&post=-175_262000&cc_key=]https://whoer.net[/url], который показывает информацию про систему пользователя. В том числе - днс сервера, через которые сидит юзер. http://joxi.ru/KAgKoM7u4V7O0A Нужно написать скрипт на php, который также будет выдергивать IP адреса днс, и сравнит первые 1-2, принадлежат ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Нужно сделать дизайн визитки, как на картинке [url=https://d13yacurqjgara.cloudfront.net/users/72227/screenshots/1069341/web-architecten-business-cards-design-by-utopia-branding-agency.jpg]web-architecten-business-cards-design-by-utopia-branding-agency.jpg[/url] Под печать в студии, в течение сегодняшнего дня. На одного человека, остальных добавлю сам. Данные предоставлю исполнителю. Пожалуйста, сразу указывайте стоимость и сроки (в часах), если сможете сделать быстро.Дизайн продукции1 исполнительЗавершен7 лет назад
Имеется серверный скрипт, который при вызове отдает json файл вот такого содержания: http://joxi.ru/BA0d04nIJ1G5KA Пример файла в приложении. У каждого буквенного id сайта есть определенное кол-во кликов и срез по статусам этих кликов (сумма кликов этих статусов = кол-ву ...Завершен7 лет назад
Имеется немного устаревший популярный роутер Asus Wl-500gpv2 c прошивкой OpenWRT На него нужно установить сервер apache c php+mysql и систему умный дом Majordomo, руководство по установке здесь http://majordomo.smartliving.ru/Main/SetupLinux Роутер подключен к сети, я предоставляю доступы и буду находиться рядом с ...Системное администрирование2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Имеется сайт, сделанный в программе Adobe Muse. Как следствие, сайт очень тормозной и тяжелый. Необходимо переверстать его на обычный кроссбраузерный HTML+CSS. Так же еще понадобится переверстанная мобильная версия сайта, но об этом уже будем позже договариваться с ...HTML-верстка25 заявокЗакрыт7 лет назад
Добрый день! Необходима помощь в создании мини системы "умный дом" для дачного дома. Задачи следующие: [list][*]Измерять температуру помещения по датчику[*]отправлять текущую температуру 2 раза в день через телеграм[*]отправлять предупреждение по достижению критической отметки температуры, например 10 градусов[*]отправлять текущую ...Прикладное ПО4 заявкиЗакрыт7 лет назад
Есть бот (в разработке), который ходит по указанным сайтам (под разными гео) и сохраняет баннеры и скриншоты сайтов в базу. На выходе получается mysql база данных с таблицей, содержащей следующие поля:[list=1][*]адрес сайта (например - uvideos.com)[*]гео (страна) - ...Веб-программирование12 заявокЗакрыт8 лет назад
Имеется php скрипт фильтрации данных из csv файла по заданным параметрам http://goo.gl/MOvmXC Алгоритм очень простой, но почему-то на некоторых файлах выдает ошибки в результатах. Видимо, где-то в цикле обработки строк закралась ошибка. Есть пара предположений c чем это ...Завершен8 лет назад