Особых сложностей нет, есть готовая инструкция как все работает. Но нужно поковыряться с html и отредактировать страничку, а также привести в вид чтобы новые товары мы смогли добавлять сами.
Доработать форму + добавить json вывод
Есть простенькая админка с авторизацией и формой, в которую подгружаются данные из файла.
Необходимо доработать форму - добавить несколько полей, и сделать, чтобы введенные данные сохранялись не в один файл через разделитель, а в json формате.
Было вот так: http://joxi.ru/YmEVak1s0YGEy2
Должно стать так: http://joxi.ru/E2pv1kWf9DvZzr
Формат вывода в json и другие детали - обсуждаются с исполнителем.
Указывайте пожалуйста сразу примерную стоимость.
Выбранный исполнитель
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