Доработать форму + добавить json вывод

Есть простенькая админка с авторизацией и формой, в которую подгружаются данные из файла.

Необходимо доработать форму - добавить несколько полей, и сделать, чтобы введенные данные сохранялись не в один файл через разделитель, а в json формате.

Было вот так: http://joxi.ru/YmEVak1s0YGEy2

Должно стать так: http://joxi.ru/E2pv1kWf9DvZzr

Формат вывода в json и другие детали - обсуждаются с исполнителем.

Указывайте пожалуйста сразу примерную стоимость.