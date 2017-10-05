Доработать форму + добавить json вывод

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Завершен4 заявки169 просмотров

Есть простенькая админка с авторизацией и формой, в которую подгружаются данные из файла.

Необходимо доработать форму - добавить несколько полей, и сделать, чтобы введенные данные сохранялись не в один файл через разделитель, а в json формате.

Было вот так: http://joxi.ru/YmEVak1s0YGEy2

Должно стать так: http://joxi.ru/E2pv1kWf9DvZzr

Формат вывода в json и другие детали - обсуждаются с исполнителем.

Указывайте пожалуйста сразу примерную стоимость. 

8 лет назад
Sho_Me
Максим 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

cypher0909
Равиль 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад
$12
1 день
Равиль отлично справился с заданием! Быстро, четко, и без лишних вопросов. Рекомендую к сотрудничеству
Очень доволен сотрудничеством с Максимом. Работа оплачена.

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cypher0909
Равиль 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад