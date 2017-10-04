Оптимизация сайта на Wordpress, Woocommerce

Добрый день всем!Нужен специалист по технической части сайта, чтобы доделал сайт до ума, то есть как для себя!

Что именно нужно сделать

0. Если Вам кажется что-то настроено неправильно или упущено, предлагайте пути решения... будем обсуждать техническую и финансовую часть...

1. Сделать(улучшить) загрузку сайта для ПК и мобильной версии по Google PageSpeed Insights, gtmetrix, Pingdom не только главной страницы, а и всего сайта. На сайте страниц не много, все страницы практически технические (тестовые) нужно под каждый раздел оптимизировать свой шаблон для того чтобы при новой публикации скорость не падала.

2. Настройка и удаление дублей станиц, пагинации, битые ссылки, ошибки 4хх-5хх, динамические адреса, редирект, перенаправления, настроить правильный .htaccess. .... и т.д. Все что мешает работе сайта и продвижения!

3. Для анализа задействуйте пожалуйста сервисы - программа seo powersuite (есть аудит сайта) и др. Онлайн сервисы - a.pr-cy.ru - seositecheckup.com - serpstat.com (есть аудит сайта) и др.

4. Исправить ошибки HTML кода, а также ошибки в CSS коде.

5. Другие исправления…