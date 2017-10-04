Разработать подробное ТЗ для интернет магазина

$120
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки174 просмотра

Проработать схему работы и составить подробное ТЗ на основе краткого + составить структуру админпанели в Axure

8 лет назад
ertol
46 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

Rozhden-t
Рожден 
30 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад
$123
3 дня

Заявки фрилансеров

Rozhden-t
Рожден 
30 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад

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