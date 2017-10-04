Защита (шифрование) видеопотоков

Необходимо шифровать ссылки на видеопотоки, как это делают все сайты по бесплатному тв и фильмах. Есть ссылка к примеру (видео поток) 109.68.40.72/life/inter_2/index.m3u8, ее можно угнать через инспектор в браузере (network). нужно ее зашифровать, вот так делают на других сайтах, ссылка с ключом 50.7.172.170:8081/stb/index.m3u8?wmsAuthSign=c2VydmVyX3RpbWU9OS8xNC8yMDE2IDU6MDE6NTgg03575d4e95bc6e50bb1182ca1dce08c4T04vYzhuTTArS2Z3PT0mdmFsaWRtaW51dGVzPTIwMA==

Сайты примеры с шифрованием only-tv.org/stb.html и http://viks.tv/482-m1.html

Сайт, на котором нужно все сделать на MODX Revo, проигрыватель uppod (в примерах выше, такой же проигрыватель uppod). Задача, сделать так чтобы невозможно было узнать ссылку на оригинальный видеопоток через исходный код, инспектор и т д, невозможно было использовать на другом сайте.

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