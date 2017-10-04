Задача сделать англоязычные внутренние страницы на сайте на ВП с купленным шаблоном http://preview.themeforest.net/item/iod-corporate-business-finance-theme/full_screen_preview/15862365 , у которого готова главная на 5 языках. Мультиязычность сделана модулем qTranslate. Контент главной в админке сделан блоками плагина Visual Composer. Контент ...
Защита (шифрование) видеопотоков
Необходимо шифровать ссылки на видеопотоки, как это делают все сайты по бесплатному тв и фильмах. Есть ссылка к примеру (видео поток) 109.68.40.72/life/inter_2/index.m3u8, ее можно угнать через инспектор в браузере (network). нужно ее зашифровать, вот так делают на других сайтах, ссылка с ключом 50.7.172.170:8081/stb/index.m3u8?wmsAuthSign=c2VydmVyX3RpbWU9OS8xNC8yMDE2IDU6MDE6NTgg03575d4e95bc6e50bb1182ca1dce08c4T04vYzhuTTArS2Z3PT0mdmFsaWRtaW51dGVzPTIwMA==
Сайты примеры с шифрованием only-tv.org/stb.html и http://viks.tv/482-m1.html
Сайт, на котором нужно все сделать на MODX Revo, проигрыватель uppod (в примерах выше, такой же проигрыватель uppod). Задача, сделать так чтобы невозможно было узнать ссылку на оригинальный видеопоток через исходный код, инспектор и т д, невозможно было использовать на другом сайте.
Пожалуйста, указывайте цены
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование5 заявокЗакрыт7 лет назад
Сайт на 1С-Битрикс: Управление сайтом 16.5.8. Нужно переделать карточку товара на ту, что показана на скриншоте. Имеется макет в PDF. Наш сайт рабочий, уже наполнен информацией. Важно сохранить адаптивность. В комментариях ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт7 лет назад
Правки и доработки в интернет-магазине на Shop Script 7. Студии проходят мимо! Для фрилансеров, хорошо знакомым с Shop Script 7.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $100
Клон http://gefu.ru/ Скопировать шаблон и интегрировать на CMS OpenCart / Simpla CMS Спарсить товара можете вы +50$ тогда общий бюджет 150 либо я самВеб-программирование9 заявокЗакрыт7 лет назад
Сайт работает на движке DLE 11.3 требуется создать вторую РСС под Яндекс ZENВеб-программирование1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Есть активно развивающийся проект на Laravel. В проекте есть данные, которые нужно по нажатию кнопки вебинтерфейсе (тема AdminLTE) экспортировать в Excel.Веб-программирование1 исполнительЗавершен8 лет назад
Добрый день. для сайта на смс wordpress нужно разработать и интегрировать систему продажи билетов на мероприятия. ТЗ могу скинуть в личку. Спасибо.Веб-программирование5 заявокЗакрыт7 лет назад
- $5000
Добрый день.Есть готовый front-end для большого туристического портала с адаптивной версткой и тех.задание на разработку back-end. Дизайнер и разработчик front-end постоянно на связи,если будут возникать какие то вопросы. Необходимо доделать сайт согласно тех.заданию и настроить ...Веб-программирование22 заявкиЗакрыт7 лет назад
Нужно доработать некоторые моменты в онлайн чате test12345.pp.ua . нашли возможно баг или фичю) если клиент открывает чат на сайте и зажимает enter -то бесконечно отправляются сообщения, возможно ли с этим что-то сделать? (как-то это ограничить чтоли)... ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт7 лет назад
Необходимо:- сделать сайт (простейший) - базу данных (для ввода и хранения параметров, приблизительно - до 100 наименований, 5 параметров для каждого) данные однотипные. - расчет по параметрам из базы, на основании заданного выбора ...Веб-программирование9 заявокЗакрыт8 лет назад