Сайт с базой данных и расчетом по ним.

Необходимо:- сделать сайт (простейший)

- базу данных (для ввода и хранения параметров, приблизительно - до 100 наименований, 5 параметров для каждого) данные однотипные.

- расчет по параметрам из базы, на основании заданного выбора данных.

- сохранение результатов в эксель и пдф формат. сохранение на сервере и прямое скачивание.

Структура данных для ввода есть, расчет есть, хостинг для размещения есть, домен есть.

Стоимость и сроки оговорим при обсуждении. Жду предложений. Спсибо.