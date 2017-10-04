Сайт с базой данных и расчетом по ним.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт9 заявок230 просмотров

Необходимо:- сделать сайт (простейший)

- базу данных (для ввода и хранения параметров, приблизительно - до 100 наименований, 5 параметров для каждого) данные однотипные.

- расчет по параметрам из базы, на основании заданного выбора данных.

- сохранение результатов в эксель и пдф формат. сохранение на сервере и прямое скачивание.

Структура данных для ввода есть, расчет есть, хостинг для размещения есть, домен есть.

Стоимость и сроки оговорим при обсуждении. Жду предложений. Спсибо.

8 лет назад
vpolishchuk
37 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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