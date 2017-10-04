Игровая валюта, баллы. Есть прототипы рабочие (наши). Нужно сделать лучше. Основной принцип работы - односторнняя цепочка хешей в качестве одноразовых ключей (1 сторона - идет легко, обратно - почти невозможно распутить). Если ...
Сайт с базой данных и расчетом по ним.
Необходимо:- сделать сайт (простейший)
- базу данных (для ввода и хранения параметров, приблизительно - до 100 наименований, 5 параметров для каждого) данные однотипные.
- расчет по параметрам из базы, на основании заданного выбора данных.
- сохранение результатов в эксель и пдф формат. сохранение на сервере и прямое скачивание.
Структура данных для ввода есть, расчет есть, хостинг для размещения есть, домен есть.
Стоимость и сроки оговорим при обсуждении. Жду предложений. Спсибо.
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