Настройка P2P плеера WebTorrent

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Закрыт1 заявка139 просмотров

Здравствуйте,

Нужен человек, который знаком с WebTorrent (https://webtorrent.io) или может быстро разобраться как он работает.

Необходимо будет встроить видео-плеер на сайте и, возможно, настроить его работу на сервере.

8 лет назад
yokozuan
Алексей 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
год назад

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