Написать код на js для сайта на вордпрес - который будет распознавать по номеру телефона страну, код оператора(код города) и сам номер телефона. Код будет установлен на отдельной страничке, вот примерно то что хочется увидеть ...
Настройка P2P плеера WebTorrent
Здравствуйте,
Нужен человек, который знаком с WebTorrent (https://webtorrent.io) или может быстро разобраться как он работает.
Необходимо будет встроить видео-плеер на сайте и, возможно, настроить его работу на сервере.
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