Написание чат-бота на Python

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка661 просмотр

Необходимо написать чат-бота для платформ Telegram, ВКонтакте и Facebook Messenger.

Язык — Python. Для организации админки желательно использование фреймворка Джанго.

Задача срочная. 

DjangoPython
8 лет назад
giryaev
Денис 
37 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад

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