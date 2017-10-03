Нужно немного изменить сайт

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки173 просмотра
  • нужно убрать страницы по городам, онлайн оплату,
  • сделать, чтобы можно было прикреплять файлы в чате, и чтобы вручную можно было менять статус заказа (т.к. предоплагается, что реквизиты будут отправляться клиентам в чате),
  • И номера заказов чтобы были не видны
  • и по оформлению пару моментов
ну и протестировать сайт на ошибки, т.к. планируется дальнейшее продвижение 

сайт http://studentup.ru

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8 лет назад
yanakonovalova
Яна 
30 лет
10 лет в сервисе
Была
7 лет назад

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Нет заявок фрилансеров