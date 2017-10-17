Сделать надстройку для плагина (wordpress)

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Завершен3 заявки179 просмотров

Имеется платный плагин для управления рекламой на сайте https://wpadvancedads.com. Можно скачать его бесплатную версию, чтобы на ней тестировать доработанный функционал. Когда установите плагин, переходите на страницу управления рекламными местами (Placements). Далее создайте место, выбрав тип Content. Затем вы имеете возможность настройки логики вывода рекламного блока относительно различных тегов статьи - https://yadi.sk/i/18J7QOBl3NS4R4. Мне не хватает здесь следующего пункта: any (

,

    ,
      ,

      , ,

      ). Указанные теги вынести на страницу настройек плагина, где их можно дополнить (в textarea по одному в каждой строке). Также в настройки вынести значение количества символов с пробелами, меньше (или равно) которого блок с текстом, обрамленный любым тегом, не засчитывается. Это необходимо, чтобы не засчитывать короткие блоки текста.

      Важно, чтобы плагин работал поверх основного плагина и не переставал работать после его обновления (при условии, что автор плагина не переделал там все по другому).

      Работоспособость плагина проверять и показывать мне на своем сервере на любом тестовом сайте.

      В отклике напишите стоимость и срок выполнения.

WordPress
8 лет назад
bann3r
Антон 
42 года
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

ialert
33 года
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
8 лет назад
$45
2 дня
Задача была реализована. Результатом работы доволен.
Все отлично, было приятно работать с Антоном!

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ialert
33 года
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
8 лет назад