Сделать надстройку для плагина (wordpress)

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Важно, чтобы плагин работал поверх основного плагина и не переставал работать после его обновления (при условии, что автор плагина не переделал там все по другому).

Работоспособость плагина проверять и показывать мне на своем сервере на любом тестовом сайте.

В отклике напишите стоимость и срок выполнения.