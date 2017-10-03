Кто способен отредактировать БД TecDoc

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки187 просмотров

Надо поковырять разделы в БД, лишние удалить, недостающие создать

Реально ли?

8 лет назад
aulas
34 года
11 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров