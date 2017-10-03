Калькулятор, нужно его видоизменить

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Закрыт3 заявки147 просмотров

есть сайт http://stp-piter.mcdir.ru/shumoizolyacziya.html есть калькулятор, нужно его видо изменить вот макет - https://yadi.sk/d/m9sgSQ5c3NPbyw

цена вопроса и сколько времени у тебя это займет?

8 лет назад
rosinas
35 лет
8 лет в сервисе
Была
8 лет назад

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