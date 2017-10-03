Нужно переделать дизайн сайта, сделать его приятным для пользователей, нужно не только нарисовать а сверстать все.Найти и устранить какие либо ошибки в шаблоне . Шаблон с нуля наверное писать не нужно потому что боюсь таких ...
Калькулятор, нужно его видоизменить
есть сайт http://stp-piter.mcdir.ru/shumoizolyacziya.html есть калькулятор, нужно его видо изменить вот макет - https://yadi.sk/d/m9sgSQ5c3NPbyw
цена вопроса и сколько времени у тебя это займет?
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