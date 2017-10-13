Простой сервис на PHP

Что должно быть:

- клиентская часть

-- главная страница (до авторизации)

--- содержит форму для регистрации (e-mail + номер телефона)

-- главная страница внутряняя (после авторизации)

--- содержит окно чата для общения с администратором

--- блок с информации из профиля (имя, город, аватар)

--- блок с заданиями и их процентное выполнение от администратора по заданым KPI

---- возможность добавить себе самим задание

---- возможность их редактировать (названия)

-- пользователь имеет возможность задать вопрос в окне чата

-- в этом же окне он получает ответ от администратора, без обновления страницы

--- любой ответ от администратора может быть платным, что его прочитать необходимо оплатить доступ

-- оплата осуществляется через сервис Яндекс.Касса

-- модуль авторизации

- администраторская часть

-- выдача администраторских прав пользователям

-- просмотр баланса пользователя

-- выставление задач для пользователя, а так-же их KPI (количественные, или временные)

-- редактирование задач пользователей (изменение названий, удаление, выставление, смена KPI и их параметров)

-- авторизация

-- просмотр списка пользователей с фильтром

-- страница с вопросами от пользователей

--- инфраструктура для ответа на вопросы пользователей

--- возможность поставить галочку во время ответа, что для прочтения этого сообщения требуется оплата и указать сумму

- должны быть поддержка многоязычности сервиса (то есть текст должен быть весь в БД и сопоставляться с каждым языком)