Нужен скрипт массового создания кошельков Bitcoin

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки150 просмотров

Привет!

Кто поможет, нужен скрипт, которому на входе даёшь кол-во кошельков и папку для хранения файлов, а на выходе получаешь файл со списком кошельков.

8 лет назад
ea1thy
40 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад

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