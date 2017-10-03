Частичное копирование существующего сайта

есть существующий сайт стоит на хостинге ...

от туда надо взять или скопировать только блоки на новый сайт с ценами, без всякого дизайна , добавить эффект как на существующем сайте , также взять форуму заполнения данных клиента подключить онлайн оплату от - http://interkassa.com , также после оплаты выборного пункта мне должно чтоб приходить уведомления на емайл что клиент оплатил услуги сервиса...