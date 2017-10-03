Частичное копирование существующего сайта

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Закрыт3 заявки124 просмотра

есть существующий сайт стоит на хостинге ... 

от туда надо взять или скопировать только блоки на новый сайт с ценами, без всякого дизайна , добавить эффект как на существующем сайте , также взять форуму заполнения данных клиента подключить онлайн оплату от - http://interkassa.com ,  также  после оплаты выборного пункта мне должно чтоб  приходить уведомления на емайл что клиент оплатил услуги сервиса...

8 лет назад
anton83
41 год
10 лет в сервисе
Был
4 дня назад

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Нет заявок фрилансеров