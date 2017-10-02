Нужен файл, который будет генерироваться с сайта с обновлениями для загрузки на такие площадки, как zakupka, prom.ua. Укажите, пожалуйста сразу ваши цены и сроки за работу. В файле необходимы такие данные: артикул (модель)названиеполное ...
Расчет доставки по api.grastin.ru для сайта на MODx Shopkeeper
Доброго времени суток, необходимо разработать модуль расчета доставки для сайта на MODx + Shopkeeper.
Подробное тз вышлю в личку.
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