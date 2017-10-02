Расчет доставки по api.grastin.ru для сайта на MODx Shopkeeper

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка132 просмотра

Доброго времени суток, необходимо разработать модуль расчета доставки для сайта на MODx + Shopkeeper.

Подробное тз вышлю в личку. 

MODX
8 лет назад
mrkoste
32 года
10 лет в сервисе
Был
4 года назад

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