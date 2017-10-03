Выгрузка товаров из Opencart в YML файл

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт13 заявок262 просмотра

Нужен файл, который будет генерироваться с сайта с обновлениями для загрузки на такие площадки, как zakupka, prom.ua.

Укажите, пожалуйста сразу ваши цены и сроки за работу.

В файле необходимы такие данные:

  • артикул (модель)
  • название
  • полное описание
  • цена розничная
  • цена со скидкой
  • цена оптовая
  • ссылка на большое изображение
  • наличие (+-)
  • бренд
  • категория
  • характеристики имеющиеся на сайте (атрибуты)
  • опции имеющиеся на сайте
Opencart
7 лет назад
habovskay
Людмила 
44 года
15 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров